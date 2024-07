Ciidamada Israel oo guluf cusub ka bilaabay Magaalada Gaza

Xafiiska ayaa sheegay in Ciidamada Israel ay Axaddii sheegeen in rayidku taggaan galbeedka Magaalada Gaza, haddana ay wadaan duqaymo ay ku hayaan xaafadaha halkaasi ku yaala.

Taliska Militariga Israel ayaa Axaddii dadka rayidka ah ku amray in ay banneeyaan qaybo ka mid ah magaalada, si ay uga baxsadaan weerarada ay sheegeen in lagu bartilmaameedsanayo kooxaha wax iska caabinta.