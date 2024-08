Ciidamada Israel oo ka baxay qaybo ka mid ah Marinka Gaza

Xafiiska Qaramada Midoobey ee Xiriirinta Arrimaha Bani’aadantinimada ee OCHA ayaa maanta sheegay in ka bixista Ciidamada Israel ee Deir Al-Balah ay ogolaan doonto in hay’ado badan oo kuwa gargaarka ah oo lagu khasbay inay ka baxaan deegaankaasi ay dib ugu laabtaan goobahoodii.

Israel ayaa dib uga guratay deegaanadaasi, iyadoo aan ka ciribtirin kooxaha wax iska caabinta. Israel ayaa bilowgii sheegtay in ay ka sifeyn doonto kooxahaasi, balse uu ujeedku u muuqday in laga eryo dadka rayidka ah iyo hay’adaha gargaarka ee caawinaya.