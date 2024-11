Ciidamada Israel oo ka niyad jabsan dagaalka Xisbullah

Khubarada militariga ayaa qaba in Ciidamada Israel ay gacan weyn ku leeyihiin weerarada xagga cirka, balse marka ay noqoto dagaalka dhulka aad mooddo in looga gacan sarreyo.

Warbaahinta caalamiga ayaa warineysa in xeeladaha dagaalka ee Xisbullah ay qorshaha dagaalka ee Israel ka dhigtay mid fadhiid ah, isla-markaana ay suurtagal tahay in dhinacyadu ay garowsadaan in mustaqbalka dhow colaadda labada dal lagu xaliyo miiska wada hadalka.

Wargeyska ayaa ku waramay in Ciidamada Israel ay qireen in Xoogaga Xisbullah ay yihiin kuwo adag, isla-markaana ay qidadoodu dagaal tahay mid aad u sarreyso.

Wargeyska The Wall Street Journal ee Mareykanka ka soo baxa ayaa Sabtidii daabacay wareysi uu la yeeshay Ciidamada Israel qaarkood, kuwaa oo sheegay in Xoogaga Xisbullah ay u dagaalamayaan qaabka Xamaas oo kale, balse ay ka hub iyo ciidanba badan yihiin.