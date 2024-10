Ciidamada Israel oo mar kale weeraray Xerada Ciidanka Qaramada Midoobey

Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden ayaa sheegay in Israel uu kala hadli doono in ciidamadeeda aysan weerarin Xerada Ciidamada UNIFIL iyo xarumaha kale ee Qaramada Midoobey ku leedahay xadka koonfueeed ee Lubnaan.

“Tani waa khatar dhab ah.” Ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay UNIFIL oo sidoo kale lagu sheegay “Waxaan ku celinaynaa in ammaanka Ciidamada & Shaqaalaha Qaramada Midoobey iyo hantida ay tahay in la damaanad qaado, waana in mar walba la ixtiraamo, lana joojiyo xadgudubyada ka dhanka ah Xarumaha Qaramada Midoobey.”