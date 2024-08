Ciidamada Israel oo qir iyo qar ka jooga dagaalka Gaza

Wasiirka Difaaca Israel, Yoav Gallant ayaa u ololeynaya in Ciidamada Israel laga soo saaro Marinka Gaza, laguna xoojiyo difaaca Ciidamada Israel ee jiidda waqooyi, xilligan ay kordheyso xiisadda kala dhaxeysa Xisbullah.

Wasiirka ayaa isku dayaya in uu wax ka qabto qaylo dhaanta xoogeysaneysa ee ka imaneysa ciidamadooda ku sugan Marinka Gaza, inkastoo aan la ogeyn waxa kaga horreya dhanka Xisbullah.

Warbaahinta Israel ayaa sheegeysa in Wasiirka Difaaca uu si cad ugu sheegay Golaha Wasiirada inaanan loo baahneyn dagaalka daba dheeraaday ee ka soconaya Marinka Gaza, sababtu tahay inaanu wax natiijo ahi lahayn iyo in ciidamadu ay ku la’anayaan.

Warbaahintu waxay sheegeysaa in Wasiir Gallant iyo Raysal Wasaare Netanyahu ay isu khilaafeen sii socoshada dagaalkan, isla-markaana uu dagaalkan gudaha Israel ka abuuray kala qaybsanaan aan horey loo arag.

Saraakiil aan magacyadooda la sheegin ayaa Warbaahinta bidixda u sheegay in ciidamadu ay taliskooda ka codsanayaan in sida ugu dhakhsaha badan looga soo saaro Gaza, isla-markaana ay ku adag tahay inay dagaalka sii wadaan.

Gallant iyo Taliska Militariga ayaa garowsan in ciidamadu aysan wax niyad ah u hayn sii socoshada dagaalkan iyo in uu khatar dhab ah ku yahay amniga Israel, marka aad eegto hanjabaadaha ka imanaya Iran iyo ururada hubeysan ee ka jira gobolka iyo weerarada joogtada ah ee ay Xisbullah ku hayso waqooyiga Israel.

Dhidibka wax iska caabinta ayaa ku hanjabaya in ay sii wadi doonaan weeraradooda ka dhanka ah Israel, inta ay Israel xasuuqa ka waddo Marinka Gaza.

Dhidibka wax iska caabinta ayaa loo yaqaanaa xoogaga ay Iran taageerto ee ka hawlgala dalalka Yemen, Lubnaan, Ciraaq iyo Suuriya.

Ururada Xuuthiyiinta iyo Xisbullah waa labada garab ee ugu weyn ee ka soo horjeeda dagaalka Marinka Gaza, isla-markaana caqabadda ku noqday amnigii iyo dhaqaalihii Israel.

Yoav Gallant, Wasiirka Difaaca Israel ayaa la sheegaya in Netanyahu iyo Wasiirada mayalka adag ee xukuumadda uu ugu yeeray inaanan la carqaladeyn wada hadalada nabadda, iyadoo Xamaas lala gelayo heshiiska loo baahan yahay, si ay u sii daayaan la haysteyaasha Israeliyiinta, iyaga oo ku bedelanaya maxaabiista kaga xiran xabsiyada Israel.

Afhayeenka Ciidamada Israel, Daniel Hagari ayaa Talaadadii sheegay inaysan xoog ku soo furan karin la haysteyaasha Israeliyiinta ee lagu haysto Marinka Gaza.

Afhayeenka ayaa rajo xumo ka muujiyay in iyagoo nool ay guryahooda ku soo celiyaan la haysteyaasha lagu qafaashay weerarkii October 7-deedii.

Waxa uu sheegay in haddii la doonayo in dadkaasi ay dib ula midoobaan qoysaskooda ay tahay in maamulku uu heshiis la gaaro Ururka Xamaas.

Hadalkiisu waxa uu ka dambeeyay, ka gadaal markii Ciidamada Israel ay Talaadadii meydadka lix qof oo la haysteyaasha ka mid ah ay ka heleen deegaanka Khan Yunis ee koonfurta Marinka Gaza.

Dadkan ayaa ku dhintay duqaymaha ay Ciidamada Israel ka gaysanayaan Marinka Gaza. Xamaas ayaana soo bandhigtay muuqaal ay dadkaasi iyagoo nool Netanyahu kaga codsanayeen in uu ka shaqeeyo sii deysmadooda.

Daniel Hagari, Afhayeenka Ciidamada Israel ayaa muujiyay in xaaladda jirta aysan suurtagal u ahayn in ciidamadooda ay soo furtaan dadka gacanta ugu jira kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta.

Raysal Wasaare Netanyahu ayaa Madaxda Wasaaradda Difaaca iyo Taliska Militariga ku cadaadinaya inay sii wadaan hawlgalada Gaza.

Siyaasiyiinta Mucaaradka Israel ayaa Netanyahu ku eedeeyay in uu iska indha tirayo xaalad u baahan in laga garaabo, isagoo ugu daneynaya rabitaanka axsaabta midigta fog ee majaraha u haya xukuumaddiisa, isla-markaana ka soo horjeeda in la joojiyo dagaalkan, haddii kalena ay ridi doonaan xukuumaddiisa.

Jananka hawlgabka ka noqday Ciidamada Israel ee lagu magacaabo General General Yitzhak Brik ayaa Khamiistii dhalleeceeyay khalafsanaanta Netanyahu iyo Wasiirada xagjirka ah ee ku daaban.

General Yitzhak Brik ayaa ka digay in Israel ay ku burburi karto sanad gudihiis, haddii dagaalka is daba jooga ahi uu sii socdo.

Faalllooyinka laga bixinayo dagaalka Gaza ayaa muujinaya in gobolka uu ku sii dhawaanayo dagaal ballaaran, taasina uu macnaheedu yahay in Israel ay gacanteeda ku burburineyso jiritaankeeda.

General Yitzhak Brik ayaa ku baaqaya in la badbaadiyo Israel, lagana badbaadiyo nin keli-talis ah, oo uu kala jeedo Benjamin Netanyahu, Raysal Wasaaraha Israel.

Israel ayaa waxay u muuqataa mid militari iyo siyaasad ahaanba wiiqmeysa. Dagaalka Gaza ayaa jebiyay qabkii Israel, ficiladeeda guracana waa tan ka soo xirxireysa dunida, kana dhigeysa dowlad go’doon ah.