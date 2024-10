Ciidamada Israel oo weerar ku galay Isbitaalka Kamal Adwan

Dhanka kale Militariga Israel ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in hawlgalku uu ka dambeeyay, ka dib markii ay heleen xogo sirdoon oo sheegaya in isbitaalka ay ku sugan yihiin kooxaha wax iska caabinta, ayna u adeegsadaan goob ay weerarada ka soo qaadaan. Warkaas oo aanay jirin cid madaxbannaan oo xaqiijin karta.

Madaxa Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO), Tedros Ghebreyesus ayaa gelinkii dambe ee Jimcihii sheegay in ay waayeen xiriirkii ay la lahaayeen shaqaalaha isbitaalkaasi.

Wasaaradda ayaa qoraal ku sheegtay in Ciidamada Israel ay dharka ka dhigeen dhammaanba dadkii goobta ku sugnaa, oo ay ku jiraan qoysas barakacayaal ah oo isbitaalka gabaadsanayay, si loo hubiyo inay hub wataan iyo in kale. Wasaaraddu waxay tani ku sheegtay caado ay dhaqan ka dhigteen Ciidamada Israel, waxayna intaasi ku dartay in la xiray Falastiiniyiin badan.