Ciidamada Israel oo weerar ku haya Ciidanka Nabad Ilaalinta Qaramada Midoobey

Ururka Xisbullah ayaa mar sii horreysay sheegay in Ciidamada Israel ay doonayaan inay waddo ka furtaan halka ay degan yihiin Xoogaga Qaramada Midoobey, si ay uga soo galaan dalka Lubnaan, ka dib markii ay ku adkaatay in dalka ay ka soo galaan qaybaha kale ee xuduudda.

Taliska ayaa sheegay in askartooda ay ku dhaawacmeen rasaas ay is daba joog ah u fureen taangiyada Militariga Israel, xilli ay Israel sii waddo dagaalka ay ciidamadeeda kula jiraan Xoogaga Xisbullah ee dalka Lubnaan.