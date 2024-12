Ciidamada Israel oo weerar ku haya Isbitaalka Kamal Adwan ee waqooyiga Gaza

Ciidamada Israel oo bishii saddexaad hawlgal militari ka wado waqooyiga Gaza ayaa ka go’doomiyay Marinka Gaza inteeda kale, iyadoo aysan halkaasi tagi karin kolonyada gargaarka ee Qaramada Midoobey u raran. Dadka deegaanka ayaa soo sheegaya in Ciidamada Israel ay amar ku bixiyeen in dadka rayidka ah laga daadgureeyo isbitaalkaasi, xilli baahi weyn oo caafimaad ay ka jirto dhulka go’doonsan.

Wararka ayaa sheegaya in Ciidamada Israel ay kooxaha caafimaadka ka hortagan yihiin in dhaawacyada ay ka keenayaan xaafadaha waqooyiga Gaza ay geeyaan isbitaalkaasi.