Ciidamada Israel oo xaalad adag ay ku haysato Marinka Gaza

General Brik ayaa maqaal uu qoray ku sheegay in ciidamadu ay daalan yihiin, ayna u baahan yihiin waqti nasiino ah iyo in laga soo saaro Marinka Gaza, haddii aysan taasi dhicina ay soo dedejin karto burburka Israel, sida uu yiri.

Warbaahinta Israel ayaa ku warameysa in ciidamadu ay dhexdooda is tooganayaan, iyadoo Xamaas aysanba wax weerar ah ku soo qaadin, militariguna aanay si sax ah uga warbixin khasaaraha dhabta ah ee ciidamada, inkastoo militarigu ay qirteen in sanadkii hadda dhammaaday ay ciidamadu ay dhowr iyo labaatan askari isaga dileen gudaha Gaza.

Marka laga soo tago in dagaalka ka socdo Marinka Gaza uu galaafanayo nolosha shacab badan oo aan waxba galabsan, haddana khubarada militariga ee Israeliyiinta ayaa sheegaya in dhibaneyaasha kale ee dagaalkan ay yihiin Ciidamada Israel.