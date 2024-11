Ciidamada Israel oo xujo ay ka haysato inay qabsadaan xuduudda Lubnaan

Israel ayaa geed gaaban iyo mid dheerba u fuuleysa, sidii ay ku gaari laheyd waqooyiga Webiga Litani, oo 30km u jira xuduudda Lubnaan iyo Israel.

Masuuliyiinta Israel ayaa is tusay inay muhiim tahay in Ururka Xisbullah laga saaro min xuduudda illaa waqooyiga webigan, maadaama ay qabaan fekerka ah in Xoogaga Xisbullah ay ka soo tuuraan gantaalaha ay ku garaacayaan deegaanada waqooyiga Israel, inkastoo Xisbullah ay haysato gantaalo garaaci kara masaafo dhan 150km oo gudaha Israel ah iyo wixii ka badanba.

Janaraalada Israel ayaa dejiyay qorshe dagaal oo ciidamadu ay ku qabanayaan waqooyiga Webiga Litani, haddii joogitaanka Xisbullah ee halkaasi u arkaan mid khatar ku ah ammaanka Israel.

Ciidamada Israel ayaa loo diray inay burburiyaan kaabeyaasha militari ee Xoogaga Xisbullah ay ku leeyihiin deegaanada xadka koonfureed ee Lubnaan, isla-markaana ay 30km gudaha u galaan koonfurta Lubnaan, iyagoo halkaasi ka sameysanaya fariisimo, si looga ilaaliyo amniga deegaanada waqooyiga Israel ee saaran xuduudda.

Istiraatiijiyadda dagaalka Israel ayaa ah inaanan la joojin dagaalka, iyadoo aan gacanta lagu dhigin goobaha ay Xisbullah kaga sugan tahay waqooyiga webigaasi, taas oo haddii ay dhacdo ka dhigan in Xisbullah 30km laga fogeeyay dhulka xuduudda ee labada dal.

Dhowr iyo labaatan kun oo ka mid ah Ciidanka Difaaca Israel ayaa ka qayb qaadanaya gulufka dhinaca dhulka ee lagu la dagaalamayo Xisbullah, kaas oo bilowday 1-dii bishii ina dhaaftay ee October.

Israel ayaa maal iyo muruqba ku bixineysa, sidii ay u xaqiijin laheyd guusheeda dagaalka, si Israeliyiinta barakaca uga maqan guryahooda waqooyiga Israel ay dib ugu soo laabtaan, laakiin ay ciidamadeeda dhibaato ka haysato inay jiiraan dhufeysyada iyo aagagga ay Xisbullah ka difaaceyso koonfurta Lubnaan.

Khataraha ku gadaaman in la xaqiijiyo qorshaha dagaal ee Israel ayaa ah cududda ciidan iyo cidda ay wajahayaan oo ah mid xoog badan, muddo dheerna u diyaargaroobeysay dagaalka ceynkani oo kale ah.

Ciidamada Israel ayaa laga soo xigtay in Xoogaga Xisbullah ay yihiin kuwo adag, isla-markaana ay aad u sarreyso xeeladahooda dagaalka.

Ciidamadan ayaa sheegay in xoogagaasi ay caawineyso godadka dhulka hoostiisa ay ku sugan yihiin, dhulka taagga ay saaran yihiin iyo weliba qayb ka mid ah hubka horumarsan ee ay haystaan, taasna ay Xisbullah ka dhigeyso mid aan si dhakhsa ah lagu jebin karin.

Inkastoo Ciidamada Israel ay dhooban yihiin afaafka hore ee xuduudda koonfur bari iyo koonfur galbeed ee Lubnaan ayaa waxaan jirin wax horumar ah oo dagaalkan ay ka sameeyeen.

Wararka ayaa sheegaya in Ciidamada Israel ay isku dayayaan in ay kala fogaadaan, iyagoo ka cararaya in lagu bartilmaameedsado diyaaradaha drones-ka ee Xisbullah, haddii ay meelaha qaarkood isugu soo uruuraan, sidii marar badanba dhacday. Gantaalaha iyo diyaaradaha yaryar ee is qarxiya waxay qayb ka yihiin waxyaabaha ciidamadaasi ka hortaagan inay si buuxda u qabsadaan dhulka xuduudda ee Lubnaan.

Dagaalka xuduudda oo maanta galay maalintii 49aad ayaa la sheegaya in Xisbullah ay yoolasha dagaalka Israel ka dhigtay mid aan illaa iyo hadda shaqeynayn.

Marka aad eegto, sida xaaladda xuduudda ay u cakiran tahay ayaa waxaan meesha laga saari karin suurtagalnimada in dhinacyadu ay raadiyaan xabad joojin aan la huri karin.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Israel, Gideon Saar ayaa sheegay in Israel ay tixgelin doonto dadaalada caalamiga ah ee lagu doonayo in xabad joojin looga sameeyo labada dal, waa haddii Xisbullah ay ka baxeyso waqooyiga Webiga Litani.

“Israel waxay dooneysaa in Xisbullah ay ka baxdo waqooyiga Webiga Litani ee mara koonfurta Lubnaan. Waxaan doonaynaa in 30km oo gudaha Lubnaan ah laga dhigo meel hubka ka caagan.” Ayuu yiri Wasiirku.

Wasiirka Difaaca Israel, Israel Katz ayaa muujiyay in Tel Aviv ay qiimo badan ku bixin doonto, sidii hub ka dhigis loogu samayn lahaa Xisbullah, loogana daba marin lahaa Webiga Litani.

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa horaantii sheegay in inta Xisbullah ay joogto xuduudda aysan Israeliyiintii barakacday dib ugu soo laaban karin guryahooda, isagoona ururka reer Lubnaan ku eedeeyay in ay caqabad ku yihiin amniga dadkaasi.

Netanyahu ayaa xilligaasi sheegay in tallaabada militari aan looga maarmi karin wiiqitaanka Ururka Xisbullah ee ka arrimiya koonfurta dalka Lubnaan.

Tobanaan kun oo Israeliyiin ah ayaa isaga cararay guryahooda, ka dib xiisad muddo sanad ah ka jirtay xuduudda oo u dhaxeysay Israel iyo Xisbullah.

Ka hor inta aysan Israel ku dhawaaqin hawlgalkeeda dhinaca dhulka ee koonfurta Lubnaan, colaadda labada dhinac ayaa ku koobneyd gantaalaha isaga gudba xuduudda, oo Israeliyiinta iyo qaar badan oo ka mid dadka reer Lubnaan ku riixday in ay isaga barakacaan deegaanada dhaca xuduudda.

Israel ayaa daba-yaaqadii bishii September bilowday inay si ba’an u garaacdo dalka Lubnaan, waxayna toddobaad ka dib ay ciidan dhulka ah u dirtay xadka koonfureed ee dalkaasi, taas oo calaamad u ahayd fiditaanka dagaalka Bariga Dhexe.

Tel Aviv ayaa dhegaha ka fureysatay shuruuddii nabadda ee ay Xisbullah ku gorgortameysay, oo ahayd in Israel ay soo afjarto duulaankeeda Marinka Gaza oo dad fara-badan ay ku dhimanayaan.

Israel ayaa la aaminsan yahay inaysan dooneyn in ciidamadeeda ay kala baxdo Marinka Gaza oo dhan, taasna waxay riixi doontaa in dagaalku uu sii socdo.

Haddii aysan shaqeyn dadaalada xabad joojinta labada dal iyo in la soo afjaro colaadda Gaza ayaa waxay dadku arki karaan in dagaalka Xisbullah iyo Israel uu noqon doono mid daba dheeraada.

Xabad joojin laga sameeyo Gaza ayaa horseedi karta in la xakameeyo dagaalka xoogeysanaya ee gobolka. Xiisadda aadka u sarreyso ee ka jirta Bariga Dhexe ayaa ka dhalatay xasuuqa ay Israel sanad ka hor ka bilowday Marinka Gaza.