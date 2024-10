Ciidamada Mareykanka oo ku sii dhawaanaya isku dhacyada Bariga Dhexe

Dadka odoroso siyaasadda gobolka waxay qabaan in Iran aysan waxba dhawrin doonin, haddii ayba dhacdo in la bartilmaameedsado kaabeyaasheeda ugu muhiimsan.

Ryder ayaa sheegaya in Ciidamada Mareykanka ay ka hawlgali doonaan Israel, waana xilli Iran ay Mareykanka uga digtay in ciidamadiisu uu ka ilaaliyo Israel.

Jananka ayaa sheegaya in Mareykanku uu diyaar u yahay in uu ka hortago weerar kasta oo gantaalaha ballaastikada ah ee Iran ee ka dhanka ah Israel.

Xoghayaha Warfaafinta ee Pentagon-ka, General Patrick Ryder ayaa maanta sheegay in Wasiirka Difaaca uu aqbalay in laga jawaabo amarka Madaxweyne Biden.