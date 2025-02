Ciidamada oo waddada ku arkay gaadiid laga gubay kooxaha argagixisada

Khubarada amniga ayaa sheegaya in Daacish ay si teel teel ah ugu sugan tahay dhul ballaaran oo ka soo horreya halka ay ku yaallaan difaacyadeeda ugu dambeeya. Ciidamada ayaa laga yaabaa inta ay hawlgalkoodan ku jiraan in ay waddada kula kulmaan goobo kala duwan oo lagu duqeeyay maleeshiyadaasi.

Ciidanka Difaaca Puntland ee hawlgalkan wado ayaad arkaysaa in ay buuraha kor u fuulayaan, marna ay hoos uga sii degayaan. Ciidamada ayaa isaga gudbaya buur illaa buur kale, iyagoo hiigsanaya hadafkooda ah in ay gaaraan saldhigyada ay kooxaha argagixisada ku leeyihiin qaybaha galbeed ee Buuraleyda Calmiskaad ee Gobolka Bari.

Warbaahinta ayaa ku warantay in duqaynta lagu gubay baabuur iyo mootooyin ay Daacish ku diyaarisay qaraxyo ay doonayeen inay weeraradooda u adeegsadaan, balse ay duqayntu sahashay in la burburiyo.