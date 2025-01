Ciidamada oo weerar ku haya Shabaabka Gobolka Hiiraan

Saraakiisha ayaa sheegay in ujeedku uu yahay in ciidamadu ay u qalab qaataan galbeedka gobolkaasi, oo ah halka ay Shabaabku kaga xoogan yihiin gobolka, balse ma cadda goorta saxda ah ee ay ka tallaabi doonaan webiga, una tallaabi doonaan qorax u dhaca.

Gudoomiyaha ayaa sheegay in Ciidanka Xoogga Dalka iyo kuwa deegaanka ay wadaan hawlgal uu sheegay in gobolka lagaga ciribtirayo kooxahaasi, isla-markaana aanu hawlgalku joogsan doonin, iyadoo aan kooxahaasi laga suulin gobolka.

Taliyaha oo sii hadlayay ayaa yiri “Maanta, nimankii waxay rabaan mar labaad in cashar loo dhigo, sababtoo ah waxaan aaminsanahay idinka haddaad socotaan in laga guuleysanayo Shabaab ayaa aaminsanahay.”

“Shabaab in laga adkaan karo oo la dili karo oo meydkiisa lagu kor dabaal-degi karo Somaliya idinkaa baray, taariikhdana way idinkugu jirtaa.” Ayuu yiri Taliyaha oo ciidamada kula hadlayay jiidda hore.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in in maleeshiyada Shabaabka qaarkood ay banneeyeen deegaanka Jicibow, iyagoo u gudbay daanta galbeed ee Webiga Shabelle, ka dib markii halkaasi laga soo sheegay in duqayn ay ka dhacday, Shabaabka ayaase weli gacanta ku haya deegaankaasi.