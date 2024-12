Ciidamada Suuriya oo laga yaabo inay lumiyaan Magaalada Aleppo (SAWIRRO)

Kooxda La socodka Xuquuqda Aadanaha Suuriya ee fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in ku dhawaad saddex boqol oo qof ay ku dhinteen dagaalka Arbacadii ka bilowday dalkaasi. Kooxdu waxay sheegtay in 20 ka mid ah dadka dhintay ay shacab yihiin.

Wararka ayaa sheegaya in fallaagadu ay hadda la wareegtay inta badan magaalada, dagaalkana uu ka socdo dhul yar oo Ciidamada Dowladda ay isku dayayaan in ay difaacdaan.