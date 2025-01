Ciidamada Turkiga oo xoojiyay dhaqdhaqaaqyadooda Suuriya

Mareykanka ayaa waxaa cad in uu ka soo horjeedo in hubka laga dhigo dagaal-yahanadaasi, sababtu tahay isaga oo u arka xulafo muhiim ah oo ciidamadiisa ku sugan dalkaasi ka gacan siiya la dagaalanka Daacishta Suuriya.

YPG oo Mareykanka uu gadaal ka riixayo ayaan la aqoon, sida ay si fudud hubka ugu dhigi karto, marka aad eegto warbixinadeeda is daba jooga ah ay ku sheegeyso in ay iska caabinayaan weerarada Turkiga. YPG ayaa sanado badan ku lug lahayd dagaalka sokeeye ee Suuriya.

Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan ayaa xalay Kurdiyiinta hubeysan ee Suuriya ugu baaqay in si degan ay uga mid noqdaan siyaasadda dalkaasi, ayna ogaadaan inaanan la ogolaan doonin in dalka ay kala qaybiyaan.

Xoogaga YPG oo u badan Xoogaga Kurdiyiinta Suuriya ee Mareykanka uu hubeeyo ayuu ujeedkoodu yahay in ciidamada uu Turkigu taageero ay ka riixaan deegaanada ku dhow dhow xuduudda labada dal, waana tan ka carreysiisay Turkiga, keentay in uu soo celiyo dhaqdhaqaaqiisii xuduudda. Turkiga ayaa dhowr jeer oo hore gudaha u galay dhulka Suuriya, intii uu socday dagaalka sokeeye ee dalkaas ka bilowday sanadkii 2011.

Militariga Turkiga ee ku sugan xuduudda ayaa waxaa la sheegaya in ay suurtagal tahay in ay si qoto dheer gudaha ugu galaan dalkaasi, si loo jebiyo Xoogaga Kurdiyiinta ee culeyska soo saaray deegaanka Manbij oo hoostaga Magaalada Aleppo.