Ciidamada Ukraine oo burburiyay buundada istaraatiijiga ah ee Kursk

Tallaabada lagu burburiyay buundadan ayaa xitaa adkeyn doonto in ciidanka dhulka ee Ruushka ay aaggaasi ka difaacaan is ballaarinta ay wadaan Ciidamada Ukraine.

Saraakiisha Ruushka ayaa sheegay in burburinta buundada ay caqabad ku noqon doonto in muwaadiniinta Ruushka laga daadgureeyo goobta.