Ciidamada Ukraine oo gudaha ugu sii siqaya dhulka Ruushka

Saraakiisha Ruushka ayaa sheegay in markii ugu horreysay ay noqonayso in ciidamo shisheeye ay ka dagaalamaan dhulka Ruushka, muddo 80 sano ah.

Madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin oo habeen hore hadlayay ayaa Ukraine ku eedeeyay in iyadoo fulineysa awaamiirta dalalka reer galbeedka ay isku dayeyso in ay qalalaaso ka abuurto dhulweynaha Ruushka.

Ciidamada Ukraine ayaa wada duqaymo ay ka gaysanayaan goboladan, iyagoo adeegsanaya diyaaradaha is wada ee is qarxiya iyo gantaalo.

Wasaaradda Difaaca Ruushka ayaa maanta sheegtay in Ciidamada Qalabka Sida ay ka hortaggeen cutubyo gurguura oo ka tirsan Ciidamada Ukraine, kuwaa oo ujeedkoodu yahay in ay si qoto dheer ugu siqaan dhulka Ruushka.