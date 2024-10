Ciidanka Nabad Ilaalinta Qaramada Midoobey oo dhexda u galay Israel iyo Xisbullah

Taliska Militariga Israel waxay sheegeen in qorshaha socda uu yahay in Xoogaga Xisbullah laga sifeeyo deegaanada xuduudda iyo in xasillooni lagu soo dabaalo xuduudda.

Israel oo ka madax adeygtay in ay soo afjarto duulaankeeda Gaza ayaa daba-yaaqadii bishii hore ee Setember dagaalka xooggiisa u weecisay dhinaca dalka Lubnaan, iyadoona wacad ku martay in ay burburin doonto Xisbullah.

Tan iyo 8-dii bishii October ee sanadkii hore waxaa cad in Ciidanka UNIFIL ay ku guuldareysteen inay xakameeyaan Militariga Israel iyo Xoogaga Xisbullah, waana tan keentay in muddooyinkii ugu dambeysay ay kordhaan gantaalada isaga gudba deegaanada xuduudda. Colaadda labada dal ayaana salka ku haysa dagaalka ka soconaya Marinka Gaza.