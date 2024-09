Ciidanka Nabad Ilaalinta QM ee Lubnaan oo halis wajahaya

Israel ayaa sumcad xumo u aragto in ciidamadeeda ay ka soo saarto Marinka Gaza, iyadoo aan laga adkaan Ururka Xamaas amaba aysan jirin shuruudo ay ciidamada qaybtood ku sii joogi karaan dhulka ay colaaddu halakeysay. Xamaas waxay dhankeeda ku adkeysanaysaa inay diyaar u tahay oo keliya in ay dhaqangeliso xabad joojin ka madaxbannaan shuruudo cusub.

Israel ayaa ku gorgortameysa, haddii la doonayo inay qaadato heshiiska xabad joojinta Gaza in ay Xamaas aqbasho in Ciidamada Israel ay sii joogaan Waddada Philadelphi ama Philadelphi Corridor ee ku taala xadka Marinka Gaza iyo Masar.

Hoggaamiyaha Ururka Xisbullah, Hassan Nasrallah ayaa Khamiistii sheegay in dawada xiisadda gobolka ay tahay in la joojiyo dagaalka Israel ka waddo Marinka Gaza, taasoo ay Tel Aviv ka biyo diidan tahay.

Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka, Matthew Miller ayaa qiray in dhacdooyinka ka jira xuduudda ay dhabaha u xaarayaan in xaaladdu ay faraha ka baxdo.

Diblomaasiyiinta shisheeye ee ku sugan Bariga Dhexe ayaa laga soo xigtay in khatarta jirto ay keeni karto in dagaalku uu fido, haddii aysan diblomaasiyaddu shaqeyn.

Taliska ayaa sheegay in Taliyaha Hawlgalka UNIFIL, General Aroldo Lázaro uu la xiriiray labada dhinac, isla-markaana uu kala hadlay baahida degdegga ah ee loo qabo in hoos loo dhigo xiisadda.