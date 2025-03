Ciidanka Puntland oo gaaray dhulka jooga sare leh ee Dooxada Jaceyl

General Aadan Cabdi Xaashi, Taliyaha Ciidanka Daraawiishta Puntland ayaa sheegay in Hoggaamiyaha Daacish, Cabdiqaadir Muumin Cali aanu maanta lahayn talo iyo tabar midna, isagoo tixraacaya in ninkaasi uu bukaan la yaal ah.

You may also like