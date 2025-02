Ciidanka Puntland oo guulo xiriir ah ka gaaraya hawlgalka ciribtirka Daacish

Raadiyaha Puntland ayaa goor dhow sheegay in ciidamadu ay gudaha u galeen Dhasaan, isla-markaana ay ka wadaan hawlgal amni xaqiijin ah. Ma jirto cid madaxbanaan oo xaqiijin karta in ciidamadu ay la wareegeen gacan ku haynta deegaankaasi.

