Ciidanka Puntland oo hawlgal gaar ah ka bilaabay bartamaha Buuraleyda Calmiskaad

Madaxweyne Deni ayaa Khamiistii ku dhawaaqay in cafiskaasi ay u fidinayaan dadka aan ku sugneyn furimaha lagu la dagaalamayo Daacish, balse gacan saarka la leh maleeshiyadaasi. Madaxweynaha ayaa sheegay in dadkaasi ay isugu jiraan odayaal, culimo, ganacsato iyo dad kale oo bulshada qaybaheeda kala duwan leh.

You may also like