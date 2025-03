Ciidanka Puntland oo isku xirmaya bariga iyo galbeedka Calmiskaad

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan Daraawiishta Puntland ku ammaanay in ay naftooda u hurayaan adkeynta nabadgelyada iyo ilaalinta qaranimada. Madaxweynaha ayaa sheegay in Daacish ay khatar ku tahay isu socodka Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed.

Ilo wareedyada ayaa sheegaya in deegaanada uu Tog-jaceyl ku dhammaado ay suurtagal tahay in laga hoggaamiyo hawlgalka, ka dib Degmada Balidhidin oo ahayd saldhigga ugu weyn ee laga hoggaamiyo hawlgalkan.

Ilo wareedyo ayaa sheegaya in talisku uu ka feejigan yahay in ciidamada furimaha ku maqan loo soo daba maro deegaanadii la xoreeyay, si aanu wax dib-u-dhac ah ugu iman hawlgalka.