Ciidanka Puntland oo ku wajahan goobaha ay duqayntu ka dhacday iyo xujada horgudban

Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ayaa 30-kii bishii January sheegay in la dardargelin doono gulufka dagaal ee lagu burburinayo kooxaha argagixisada, isagoona xilligaasi ku dhawaaqay in uu bilowday wejiga labaad ee dagaalka.

Isha ugu weyn ee hadda Puntland iyo Warbaahintuba ay warka ka heli karto ayaa ah dadka deegaanka, kuwaas oo haddana ay ku adag tahay in ay ka ag-dhawaadaan xarumaha Daacish. Dadka deegaanka ayaa waxaa laga yaabaa in macluumaad aan badneyn amaba xogo khaldan ay ka helaan maleeshiyada Daacish ee si uun ay xiriirka u leeyihiin.

Taliyaha Ciidanka Daraawiishta Puntland, General Aadan Cabdi Xaashi ayaan sheegin sababta hadda ciidamada loogu diray halkaasi, balse ujeedka ayaa u muuqdo in laga faa’iideysanayo jugta ku dhacday Daacish iyo in la helo faah faahinta cidda wax ku noqotay duqayntaasi.

Taliyaha ayaa sheegay in duqayntan ay ahayd mid Ciidanka Puntland lagaga taageerayay dagaalka la doonayo in lagu soo afjaro maleeshiyadaasi.