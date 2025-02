Ciidankii gurmadka Galmudug oo gaaray Gobolka Hiiraan (SAWIRRO)

Xildhibaan Cabdiqaadir Maxamuud Dhagaweyne oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Hirshabelle ayaa Galmudug ku ammaanay in ay furtay albaab cusub, oo ah in dadka Soomaaliyeed ay isu gurman karaan, haddii aysan lahayn cadow aan Shabaab ahayn.

