Codsiga Madaxweyne Xasan Sheekh oo guux siyaasadeed ka dhaliyay Baarlamaanka

Xildhibaanada ka horyimid in la ansixiyo codsiga Madaxweynaha ayaa ku andacoonaya in uu sharci darro yahay, maadaama sida ay sheegeen uu liddi ku yahay Qodobka 66aad ee Dastuurka iyo Qodobka 82aad ee Xeer Hoosaadka Golaha Shacabka.

You may also like