Cutubyo ka tirsan Militariga Itoobiya oo gaaray Hirshabelle

Wararka ka imanaya Gobolada Dhexe ayaa sheegaya in cutubyo ka tirsan Militariga Itoobiya oo ka soo gudbay xuduudda labada dal ay gaareen deegaanada Hirshabelle.

Wararka ayaa sheegaya in ciidamadan ay ka soo tallaabeen xadka Feerfeer, isla-markaana ay gelbin doonaan ciidamadii horey Itoobiya uga joogay Gobolka Hiiraan.

Ciidamadan ayaa Talaadadii shalay la arkayay, iyagoo si dhirirsan ugu safraya waddada dheer ee xiriirisa Degmooyinka Matabaan iyo Maxaas, iyadoo qayb ka mid ah Ciidamada Itoobiya ee ka tirsan ATMIS ay ku sugan yihiin Maxaas.

Wasiirka Arrimaha Gudaha Hirshabelle, Cabdiraxmaan Daahir Guure (Karoore) ayaa sheegay in gobolkaasi ay ka baxayaan Militarigii Itoobiya ee qaybtood ka tirsanaa Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ee Hawlgalka ATMIS iyo kuwii kale ee caawinayay, ka dib markii uu waqtiga ka dhammaaday.

Wasiirka ayaa tilmaamay in ciidamadu ay la hadleen maamulada deegaanka, iyagoo u sheegay in ay doonayaan in waddada ay si amni ah ku maraan.

“Koley shaqadii ayaa u dhammaatay, inay baxaana waa khasab, marka la rarayo oo la gelbinaayana waxaa khasab ah in ammaankooda la adkeeyo.” Ayuu yiri Wasiirka oo BBC la hadlay.

Wasiirka oo la weydiiyay in bixitaanka cidamadan ay saamayn amni ku yeelan karto Hirshabelle ayaa ku jawaabay “Maya, maya.”

Wasiirka ayaa yiri “Annaga argagixisada dagaal adag ayaan la galnay, haddaan nahay Hirshabelle, sida uu qorshaheennu yahayna meelaha ay ka baxaan (Ciidamada Itoobiya), Ciidamada Qalabka Sida iyo Macawiisleyda ayaa degaya.”

Wasiir Karoore ayaa hadalkiisa ku xoojiyay “Hirshabelle hadda wax uga soo kordhayo ma jiraan oo amni darro ah, hadday Itoobiya baxdo.”

Ka bixitaanka Ciidamada Itoobiya ee Gobolka Hiiraan ayaa qayb ka ah qorshaha uu Taliska ATMIS ku yareynayo tirada ciidanka ka jooga dalka.

Taliska ATMIS ayaa bishii June bilaabay wejiga saddexaad ee lagu dhimayo tirada askartooda ku sugan Somaliya, iyadoona la qorsheeyay inay baxaan illaa shan kun oo askari.

Hawlgalka ATMIS ee dalka ayuu waqtigiisu ku egyahay 31-ka bisha December ee sanadkan, waana hawlgalkii laba sano ka hor bedelay midkii AMISOM.

Villa Somalia ayaa hadda waddo qorshe uu Midowga Afrika uu ciidan cusub oo ku-meel-gaar ah ugu soo dirayo dalka, kuwaa oo bedelaya Hawlgalka ATMIS.

Hawlgalka cusub oo aan weli magac loo bixin ayaa noqonaya kiisii saddexaad ee nabad ilaalin ah ee Modowga Afrika oo ka hawlgala dalka, iyada oo markaasi laga jawaabayo walaaca ay dadka qaarkii ka muujinayaan in ka bixitaanka Ciidanka ATMIS ee dalka uu keeni karo in maleeshiyada Al Shabaab ay dib ugu soo xoogeystaan gobolada dalka qaarkood.

Dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa marar badan ku celcelisay in ciidamadeeda ay ku filan yihiin sugidda amniga dalka, dibse ay ka garowsatay in khatarta amni ee Shabaabka ay weli tahay mid taagan, ayna u baahan tahay in laga sii kaalmeeyo arrimaha amniga.