Daacish oo mar kale lagu laayay Buuraleyda Calmiskaad

Puntland ayaa qiratay in dhankeeda uu jiro dhimasho kooban iyo dhaawac fudud oo ciidamada ka soo gaaray dagaalkan ugu dambeeyay, sida lagu sheegay war goor dambe uu soo gaaray taliskeeda. Warka ayaana lagu sheegay in ciidamadu ay gacanta ku hayaan dhammaan goobihii lagu dagaalamay.

Taliska Ciidanka Puntland ayaa sheegay in la jebiyay maleeshiyadii ku sugneyd Tog-jaceyl, isla-markaana ay ku guuldareysteen in ay is difaacaan.