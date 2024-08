Dacwad Oogaha Maxkamadda ICC oo mar kale codsaday in la soo xiro Netanyahu

Reer Yurub ayaa Dowladda Falastiin u aqoonsanaya in la helo amni, xasillooni iyo caddaalad, taas oo fure u ah in la soo afjaro gumeysiga, lana helo laba dal oo deris ah, nabadna ku wada nool.

Israel ayaa gebi ahaanba maxkamadda ku gacan seyrtay in ay dembiyo dagaal ka gaysatay Marinka Gaza iyo in dagaalkeeda uu baalmarsan yahay shuruucda caalamiga ah.

Khan ayaa bishii May sheegay in saddexda nin ee reer Falastiin ay galeen dembiyo dagaal, intii uu socday weerarkii aan horey noociisa loo arag ee Xamaas ay 7-dii bishii October ka gaysatay dhulka ay Israel maamusho.

Mr. Khan ayaa qaba in dembiyo ka dhan ah bani’aadantinimada ay ka dhaceen Marinka Gaza iyo koonfurta Israel, sidaasi daraadeedna uu codsanayo in la soo xiro Netanyahu, Wasiir Gallant iyo Hoggaamiyaha Ururka Xamaas, Yahya Sinwar.

Dacwad Oogaha Maxkamadda Dembiyada Caalamiga ah ee ICC, Karim Khan ayaa ugu baaqay Garsooreyaasha Maxkamadda ICC inay go’aan ka gaaraan waarankii uu soo saaray 20-kii bishii May ee ku aaddanaa in la soo xiro Madaxda Israel iyo Xamaas.