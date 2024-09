Dad badan oo ku dhintay qaraxyo mar kale ka dhacay dalka Lubnaan

Dhanka kale gelinka dambe ee maanta ayaa lagu wadaa in Hoggaamiyaha Ururka Xisbullah, Hassan Nasrallah uu jeediyo khudbad uu kaga hadlayo xaaladihii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay dalkaasi iyo farriintiisa ku aaddan in laga aarguto Israel.

Wasiirka Caafimaadka Lubnaan, Firas Abiad ayaa sheegay in weerarka teknolojiyadda ee ka dhacay dalkaasi ay ku dhinteen 20 qof, in ka badan 450 kalena ay ku dhaawacmeen.