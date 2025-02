Dad fara-badan oo ku barakacay dagaalka Ciidanka Puntland iyo Daacish

Wasiir Kuxigeenka ayaa sheegay in ay gobolka ka hirgeliyeen xarun ka shaqeysa gargaarka la gaarsiinayo qoysaska barakacayaasha, isagoo intaasi ku daray in gargaarkii ugu horreyay ay Arbacadii gaarsiiyeen dadka ku soo barakacay Balidhidin, haddana ay ku howlan yihiin, sidii wax looga qaban lahaa xaaladda barakacayaasha Qandala.

