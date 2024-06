Dad fara-badan oo ku dhintay dibadbaxyadii ka dhacay Kenya

Dowladda ayaa ciidamo fara-badan soo dhoobtay waddooyinka Nairobi, iyagoo u diyaarsan in ay ka hortaggaan rabshado ay suurtagal tahay in magaaladaasi ay berrito ka dhacaan.

Qaban-qaabiyeyaasha mudaaharaadka ayaa mar kale dadka reer Kenya ugu baaqay in Khamiista ay isugu oo baxaan waddooyinka, si Dowladda Madaxweyne William Ruto culeys loogu saaro in ay ka laabato sharciga cusub ee canshuur kordhinta.