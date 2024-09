Dad fara-badan oo ku dhintay duqayn ay Israel ka gaysatay goob bani’aadantinimo

Hay’adda Difaaca Madaniga ayaa sheegtay in duqaymuhu ay aaseen teendhooyin badan, kooxaha samatabixintana ay baadigoobayaan, haddii ay jiraan dad nool. Israel ayaa horey Al-Mawasi ugu asteysay aag bani’aadantinimo, iyadoona dadkii ay ka barakacisay Rafah iyo Khan Yunis ku wargelisay in ay halkaasi gabaad u doontaan.

You may also like