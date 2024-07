Dad fara-badan oo ku dhintay weerar ay Israel ku qaadday iskuul ku yaala Gaza

Saraakiishan ayaa sheegay in Israel ay ku guuldareysatay inay hubiso in shacabka Falastiiniyiinta iyo shaqaalaha gargaarka ay helaan meelo ammaan ah.

“Duqaynta loo gaystay Dugsiga Hablaha ee Khadija, ugu yaraan 30 qof ayaa lagu dilay, in ka badan 100 kalena way ku dhaawacantay. Dadka dhintay waxaa ku jira shan iyo toban carruur ah iyo sideed haween ah.” Ayaa lagu sheegay war ay soo saartay Wasaaradda Caafimaadka Gaza.

Wasaaradda Caafimaadka Gaza iyo Xafiiska Warfaafinta Xamaas ayaa sheegay in in ka badan 100 qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarka xagga cirka ee Israel.