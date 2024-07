Dad shacab ah oo ku xaniban bariga Khan Yunis oo Israel ay hujuumtay

Xoghaye Guterres ayaa ku celiyay baaqiisii ahaa in xalka laba dal oo deris ah uu yahay kan ugu macquulsan ee lagu gaari karo nabad waarta oo gobolka ah, isagoona carabka ku adkeeyay in si degdeg ah loogu baahan yahay in la hirgeliyo xalka labada dowladood.

Wakaaladda Wararka Falastiiniyiinta ee WAFA ayaa sheegtay in diyaaradaha Israel ay bartilmaameedsadeen hoyga qoyska Abu Muslim, isla-markaana ay laayeen shacab aan waxba galabsan. WAFA waxay warisay in meydadka iyo dhaawacyada dhibaneyaasha la geeyay Isbitaalka Nasser ee Khan Yunis.

Hay’adda UNRWA ayaa sheegtay in kooxaha samatabixinta aysan tagi karin bariga Khan Yunis, sababo ku aaddan Ciidamada Israel oo diidan in halkaasi la tago.