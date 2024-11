Dad u badan carruur oo lagu laayay Gaza iyo digniin laga soo saaray xaaladda Gaza

Hay’aduhu waxay sheegeen in Ciidamada Israel ay si toos ah u beegsanayaan dadka rayidka ah, isla-markaana ay diyaaradahooda dagaalka garaacayaan meelaha ay gabaadsanayaan, waxay kaloo sheegeen in la weerarayo rayidka iyagoo badbaado raadsanaya iyo in dhallinyarada la xirxirayo, iyadoo lala aadayo goobo aan la garaneyn.

Wasiirka Maaliyadda Israel, Bezalel Smotrich ayaa sheegay in Gaza ay tahay in dib loo qabsado, isla-markaana ay Ciidamada Israel sii joogaan sanado badan, sida uu yiri.

Xafiiska Warfaafinta Gaza ayaa sheegay in ka badan 50 qof oo kale in lagu dilay duqaymo ay Israel ka gaysatay deegaanada waqooyi ee Marinka Gaza.