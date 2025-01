Dadka Gaza oo dhexda uga jira dhibaato oo dhan

Hay’adda Cuntada Adduunka ee WFP ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in loo baahan yahay in la xaqiijiyo helitaanka marin nabdoon oo gargaarka iyo sahayda kale loo sii marsiin karo dadka rayidka ah.

Hay’adaha caalamiga ah ayaa ka dardaar warinaya in dadka rayidka ah aysan haysan dharka dhaxanta oo jaakadaha ay ku jiraan, loona baahan yahay in Israel ay qaaddo go’doominteeda guud ee Gaza amaba ay dabciso. Cimilada qabow iyo roobabka ka da’aya Gaza ayaa ah caqabad kale oo ku soo korortay dadka reer Gaza, oo 15 bilood wajahayay weerarada cadowtinimada ee Israel iyo go’doominta guud ee ay ku hayso.

Digniinta saadaasha hawada ayaa muujineysa in maalmaha soo socda uu kordhi doono qabowga xilliga jiilaalka ee Gaza. Tani ayaa uga sii dareysa dhibaatooyinkii ay muddooyinkanba la noolaayeen dadka reer Gaza ee leh cunto xumada, biyo la’aanta, shidaalka, sahayda dawada iyo agabka kale ee muhiimka ah ee laga hortaagan yahay in ay helaan.