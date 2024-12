Dagaal ay dad badani ku dhinteen oo Calawiyiinta Suuriya ay la galeen ciidamada

Ciidamada nidaamka is bedelka ee Suuriya ayaa Sarkaalkan la xiriiriyay in uu qayb ka ahaa tacadiyadii ay dowladdii hore ka gaysatay Xabsiga Sednaya ee duleedka Magaalada Dimishiq.

Wararka ayaa sheegaya in dagalka uu ka dambeeyay, ka dib markii Calawiyiinta ay is hortaageen Sarkaal ka tirsanaa dowladdii la riday oo ciidamadu ay doonayeen inay soo xiraan.