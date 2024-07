Dagaal faraha looga gubtay oo dhex maray Daraawiishta Jubbaland iyo Shabaab

Ciidanka Daraawiishta Jubbaland iyo maleeshiyada Al Shabaab ayuu Arbacadii dagaal faraha looga gubtay ku dhex maray deegaanka Buulo Xaaji iyo waddada isku xirto Buulo Xaaji iyo Filfile ee Gobolka Jubbada Hoose.

Dagaalkan ayaa ka yimid, ka dib markii ciidan ka dhaqaaqay deegaanka Buulo Xaaji ay hawlgal u aadeen hawdka FIlfile oo 20km dhanka waqooyi kaga beegan Buulo Xaaji, oo iyana 80km jihada koonfur galbeed kaga toosan Magaalada Kismaayo.

Shabaabka oo sida muuqatay la socday dhaqdhaqaaqa ciidamada ayaa u daba maray dhanka Buulo Xaaji, iyagoona halkaasi dagaal culus kula galay cutubyo ka tirsan Guutada Birjeex ee Daraawiishta Jubbaland.

Wararka ayaa sheegaya in dagaal kale oo qaraar uu dhex maray ciidamadii aaday Filfile iyo maleeshiyaad kale oo Shabaab ah, kuna diyaarsanaa waddada.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in muddo saacado ah ay adkaatay in labada ciidan ee la weeraray ay isu gurmadaan, baaxadda culeyska weeraradii qabsaday.

Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidankii lagu weeraray Buulo Xaaji ay u suurtagashay in markii dambe ay iska caabiyaan Shabaabka, isla-markaana ay ka hortaggeen in laga la wareego gacan ku haynta Buulo Xaaji oo 10-kii bishii June ay qabsadeen, balse ay xaalad adag dhexda uga dhaceen ciidamadii hawlgalka loogu diray hawdka Filfile.

Ilo wareedyadu waxay kaloo sheegayaan in qaraxyo waaweyn ay ka dhaceen waddada xiriirisa Buulo Xaaji iyo Filfile, tiro gaadiid ahna laga gubay ciidamadaasi.

Saraakiil diiday in la soo xigto ayaa sheegay in ciidamadaasi ay ku adkaatay in ay xitaa dib ugu soo laabtaan Buulo Xaaji, oo ah goobtii ay ka ambabaxeen, illaa saacado badan ka dib ay u soo gurmadaan kuwii ay uga taggeen deegaankaasi.

Saraakiishan ayaa xaqiijiyay in askar badan ay ciidamada kaga dhinteen, kagana dhaawacmeen weerarka jidgalka ah ee loo sameeyay, isla-markaana ay jiraan ciidan ku firxaday dagaalkaasi, kuwaa oo aan illaa iyo hadda raq iyo ruuxba la hayn.

Ciidamadan ayuu ujeedkoodu ahaa in ay kooxaha argagixisada ka saaraan dhulka hawdka ah ee Filfile, bacdamaa ay Saraakiisha Ciidamada u arkayeen goob ay Shabaabku ka carqaladeynayaan amniga Buulo Xaaji.

Afhayeenka Ciidanka Jubbaland, G/dhexe Maxamed Faarax Daahir oo VOA la hadlay ayaa qiray in dagaal culus uu ka dhacay Buulo Xaaji iyo aagga Filfile, isagoo intaasi ku daray in illaa saddex jeer la isku soo laalaabtay.

“Khasaare waa jiraa, dagaal baa dhacay oo aad u culus. Dhimasho iyo dhaawac labadaba way jiraan, dhankoodii iyo dhankayagaba. Marka waa jiraa dagaalkaasi.” Ayuu yiri Afhayeenka.

Afhayeenka ayaa sheegay in Ciidanka Jubbaland ay dagaalka kaga dhinteen laba askari, shan kalena ay kaga dhaawacmeen, khasaarahan oo uu ku sheegay midka uu isaga ka warqabo.

“Dhanka kale gaadiid dhankoodii iyo dhankayagaba la gubay baa jira oo dagaalka ku baaba’ay. Annaga, inta aan hubo hal baabuur dhankayaga wuu gubtay, iyaga dhankooda illaa saddex baabuur waan hubaa. Gaadiidka afarta ah ee saddex ay iyagu leeyihiin, midna annaga aan leenahay dagaalkii bay ku fariisteen. Khasaaraha inta aan anigu hubo, waa intaa.” Ayuu sii raaciyay Afhayeenku.

Dagaalkan ayaa noqonaya mid ka mida ah dagaaladii ugu qaraaraa ee Ciidamada Jubbaland iyo Al Shabaab ku dhex maro Gobolka Jubbada Hoose.

Dhanka kale Saraakiisha Militariga Mareykanka ee dalka ku sugan ayaa la filayaa in ay ciidamada ka taageeraan hawlgalka hawada, si culeyska amni looga yareeyo Buulo Xaaji.

Taliska Ciidanka Xoogga Dalka ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in Taliska Ciidamada Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) uu weydiistay in xagga cirka laga garaaco Shabaabka ku sugan dhulka hawdka ah ee Filfile.

Hawlgalkan ayaa ahmiyad u leh Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedka Jubbaland, si loo xaqiijiyay istiraatiijiyadda dagaal ee ku aaddan xoreynta iyo xasillinta ee deegaanada.