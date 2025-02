Dagaal faraha looga gubtay oo ka dhacay Gobolka Hiiraan

Maleeshiyada Shabaabka ayaa waddada u galay Xoogaga Macawiisleyda oo ka soo ruqaansaday dhinaca hawdka Beera-yabaal, iyagoo markaasi ku sii jeeday dhinaca Jicibow. Macawiisleyda ayaa la soo sheegaya in hawdka ay dagaal fool ka fool ah kula galeen Shabaabka, isla-markaana ay saacado badan ku qaadatay in ay ka gudbaan qayb ka mid ah dhulka geedaha badan. Macawiisleyda ayaa sugeysa shaqo badan, si ay uga gudbaan qaybaha kale ee u harsan ay Shabaabku ku sugan yihiin, oo dhul buuraley ahna ay ku jiraan.

