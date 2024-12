Dagaal ka qarxay deegaanka Raaskambooni ee Gobolka Jubbada Hoose

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa xusay in uu diyaar u yahay inuu cid kasta la hadlo, balse aanay ka laaban doonin in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod ah.

Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay “Ciidamada uu soo weeraray Axmed Madoobe ayaa ahaa ciidan halkaas loo geeyay in ay kala wareegaan saldhigyo ay dhawaan ka baxeen Ciidanka ATMIS, sidoo kalena isu diyaarinayay hawlgalo ka dhan ah Khawaarijta. Dhinaca kale Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa si gaar ah ula socota qorshe uu Axmed Madoobe xiriir kula sameeyay Khawaarijta, taas oo keentay in Khawaarijtu u ogolaato in kooxaha uu soo abaabulay ee duulaanka ku ah Ciidamada Qaranka ay soo dhex maraan maleeshiyaadka Khawaarijta ah. Ficilada qaran-dumiska ah waxa uu ku muteysan doonnaa ciqaab sharci oo adag.”