Dagaal laga cabsi qabo inuu ka qarxo deegaanka Raaskambooni ee Jubbaland

Villa Somalia iyo Madaxtooyada Jubbaland ayaa waxaa gaaraya baaqyo xoog leh, oo loogu jeedinayo in laga fogaado isku dhac ciidan, khilaafkana lagu dhameeyo miiska wada hadalka. Dhinacyada ayaadse mooddaa in ay hoos u dhigayaan fursadda lagu wada hadli karo.

Saraakiisha Ciidamada Dowladda ayaa galabta deegaankaasi ku soo bandhigay askar ay sheegeen in Kismaayo looga keenay, sidii ay ula dagaalami lahaayeen Ciidamada Qaranka. Ma jirto cid si madaxbannaan u xaqiijin karta in askartaasi ay ka mid yihiin kuwii Kismaayo ka yimid.

Raaskambooni oo qiyaastii 275km dhinaca koonfureed kaga beegan Magaalada Kismaayo ayaa gudaheeda iyo bannaanadeeda waxaa ka socdo dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeedo, waxaana laga cabsi qabaa in labada ciidan ay halkaasi ku wada dagaalamaan. Waxaa xusid mudan in Dowladda Federaalka ay waddo qorshe ay ku kala furfureyso Saraakiisha & Ciidamada Jubbaland, si loogu qanciyo in ay qaadacaan dib u doorashadii Axmed Madoobe.

Golaha Wasiirada oo soo saaray qaraar saddex qodob ka koobnaa ayaa Garyaqaanka Guud ee Qaranka ka dalbaday in uu si degdeg ah Maxkamadda Sare ee Dalka u horkeeno dacwad ka dhan ah doorashada sharci darrada ah ee Axmed Madoobe lagu eedeeyay in uu ku kacay.