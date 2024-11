Dagaalka ka soconaya Marinka Gaza oo galay maalintii 400-aad

CPJ ayaa Israel ku eedeysay “Waxay u muuqataa inay caddahay in weerarada joogtada ah ee lagu hayo Warbaahinta iyo ololaha lagu sumcad dilayo dhowrka Wariye ee haray ay tahay xeelad si ula kac ah looga hortegayo in la soo bandhigo, waxa Israel ay halkaasi ka sameynayso.”

Guddigan oo fadhigiisu yahay Magaalada New York ayaa sheegay in bishii October shan Saxafi lagu dilay waqooyiga Gaza. Maanta oo ugu dambeysay laba Saxafi oo lagu magacaabi jiray Ahmad Abu Sakhil iyo Zahra Abu Sakhil ayaa lagu dilay waqooyiga Gaza, ka dib markii Ciidamada Israel ay duqeeyeen Dugsiga Fahd Al-Sabah oo ay gabaadsanayeen. Labadan Saxafi oo walaalo ahaa ayaa lala dilay saddex qof oo kale oo aabahood uu ku jiro.

Siyaasadda iyo qorshaha guud ee Israel ayaa ah in shacabka Falastiin laga suuliyo waqooyiga Marinka Gaza. Wasiirka Maaliyadda Israel, Bezalel Smotrich ayaa qalabka Warbaahinta ka sheegay in Israel ay xoog ku qabsaneyso dhulkaasi, si loo soo dejiyo Israeliyiinta.

Ciidamada Israel ayaa bishii hore ee October xoogooda isugu geeyay waqooyiga Marinka Gaza, marka laga soo tago in cutubyo ka tirsan ay ku sugan yihiin deegaanka Rafah ee koonfurta Marinka Gaza. Ciidamada Israel ayaa deegaanada waqooyiga ka wada waxa uu taliskoodu ku sheegay hawlgal looga hortegayo in Xamaas ay dib ugu soo xoogeysato dhulkaasi, iyagoona qaybaha waqooyi ka go’doomiyay Gaza inteeda kale. Ciidamada ayaa si khasab ah dadka rayidka ah uga barakacinaya guryahooda iyo goobaha kale ee ay gabaadsanayaan, waxayna diidan yihiin in halkaasi la geeyo gargaarka bani’aadantinimo.