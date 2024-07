Dagaalka oo ka sii socda Gaza, iyadoo la loodin la’yahay kooxaha iska caabinta

Iyadoo dunida oo dhan ay daawaneyso ayay Smotrich iyo Itamar Ben-Gvir, oo ah Wasiirka Amniga ay ka digayaan in la dabciyo xaaladda ciriiriga ah ee ay wajahayaan dadka reer Gaza, haddii kalena ay dumin doonaan xukuumadda. Siyaasiyiintan ay Yahuudnimada madax martay ayaa ku doodaya in wax shacab ahi aysan ku nooleen Marinka Gaza, waxa halkaasi ku noolna ay Xamaas yihiin.

Smotrich ayaa sheegaya in xukuumadda ay la gudboon tahay in ciidamadu ay sii wadaan weerarada ay ku leynayaan shacabka Falastiiniyiinta, isla-markaana aysan wax gargaar ahi u fasixin Marinka Gaza.

Wasiirada xagjirka ah ee metela xisbiga midigta fog ee wax ka soo dhisay xukuumadda wadaagga ee Netanyahu uu hoggaamiyo ayaa ku celiyay digniintooda ah inaanu Hoggaamiyaha Israel qaadan karin heshiis horseedaya in la soo afjaro dagaalka, ka dib markii Netanyahu uu habeenkii Axadda amray in kooxda wada hadalada u qaabilsan ay ku laabtaan miiska wada hadalka.

Taliska Militariga iyo Madaxda Israel ayaa lagu cambaareeyay in mar kasta oo ciidamadu ay khasaare kala kulmaan dagaal-yahanada Falastiiniyiinta ay amraan in la qaado weeraro lagaga aargudanayo shacabka aan waxba galabsan iyo inay soo saaraan awaamiir ay dadku kaga barakacinayaan guryahooda iyo meelaha kale ee ay gabaadsanayaan.