Dagaalka Puntland iyo Daacish oo sii xoogeysanayo

Puntland ayaad arkaysaa in ay ka go’an tahay in la soo afjaro joogitaankii Daacish ee Gobolka Bari, qiimo kasta oo ku baxdaba.

Khubarada amniga ayaa kuu sheegaya in dagaalku uu weji kale yeelan doono, haddii ciidamadu ay gaaraan qaybaha galbeed ee Togjaceyl. Daacish ayaa deegaanada halkaasi ku leh difaacyo xiriirsan, oo ay adag tahay in si fudud looga saaro.

Taliska ayaa sheegay in maleeshiyadan oo Daacish ka tirsan lagu dilay dagaaladii Talaadadii iyo Arbacadii ay ciidamadu kula galeen aagagga Dharin iyo Qurac ee jiidda Togjaceyl. Taliska ayaa war uu xalay soo saaray ku sheegay in dhammaan goobahaasi ay ku sugan yihiin ciidamadooda.