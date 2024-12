Dagaalkii Degmada Doolow oo lagu kala baxay

Wasiirka Amniga Jubbaland, Yuusuf Xuseen Cismaan (Dhuumaal) oo gelinkii dambe ee maanta shir jaraa’id ku qabtay Doolow ayaa sheegay in uu fashilmay isku dayga ay Ciidamada Dowladda ku doonayeen in ay ku qabsadaan degmadaasi. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in Jubbaland ay gacanta ku hayso amniga degmada, isla-markaana aysan amnigeeda cidina kala gorgortami doonin.

Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Militariga Itoobiya ee fariisimaha ku leh garoonkaasi ay ka qayb qaateen dagaalka, tanina ay Jubbaland ka caawisay in ciidamadeeda ay markii dambe qabsadaan degmadaasi.