Dagaalkii jiidda waqooyi ee Marinka Gaza oo lagu kala baxay

Tani ayaa ka dambeysay, ka dib markii Ciidamada Israel ay maanta isaga huleeleen deegaanada dhaca waqooyiga Marinka Gaza oo dhawaan ay dib ugu soo laabteen.

Ciidamada Israel ayaa banneeyay deegaanada Jabalia, Beit Lahiya iyo Beit Hanoun, iyagoona dib uu laabtay dhanka xuduudda Israel, inkastoo ay weli gudaha ugu jiraan deegaanka Rafah ee koonfurta Marinka Gaza.

Ciidamada Israel ayaa Khamiistii ka guuray xerada qaxootiga Jabalia, ka dib ku dhawaad 20 maalmood oo ay gudaha ugu jireen, hawlgalana ay ka wadeen.

Xoogaga Xamaas ayaa saakay jidka u galay Ciidamada Israel, intii ay dib uga baxayeen deegaanada waqooyi. Taliska Militariga Israel ayaana qirtay in weerarkaasi looga dilay laba askari, tiro kalena ay kaga dhaawacantay.

Ciidamada Israel ayaa 11-kii bishan weeraray Jabalia, markii uu taliskoodu sheegay in halkaasi ay dib ugu soo xoogeysteen Xoogaga Xamaas.

Jabalia waxay mid tahay meelihii ugu horreyay ee Marinka Gaza ee ay soo weerareen Ciidamada Israel, markii ay hawlgalka dhinaca dhulka ah ka bilaabayeen dhulka go’doonsan, sideed bilood ka hor.

Ciidamada Israel ayaa bishii February isaga baxay gebi ahaanba deegaanada waqooyiga Marinka Gaza, xilligaas oo taliskoodu uu sheegay in ay ka sifeeyeen dagaal-yahanada Falastiiniyiinta. Bishan ayayna ku laabteen, iyagoo dib u bilaabay weeraradii Jabalia.

Taliska Militariga Israel ayaa Jimcahan sheegay in ay soo geba-gabeeyeen hawlgalkoodii waqooyiga Marinka Gaza, ka dib markii ay xaqiijiyeen sida ay sheegeen ujeedkoodii hawlgalka.

Taliska ayaa sheegay in hawlgalka ay ciidamadu ku soo saareen meydadka 7 qof, oo ka mid ah la haysteyaasha Israeliyiinta ee lagu soo qafaashay weerarkii October 7-deedii.

Bayaan ka soo baxay Taliska Militariga Israel ayaa lagu sheegay in ciidamada soo banneeyay Jabalia iyo deegaanada kale ee waqooyiga Marinka Gaza ay u diyaargaroobayaan hawlgalada kale ee Gaza.

“Boqolaal ka tirsan argagixisada ayaa la dilay, waxaana lagu burburiyay godad 10km oo dhulka hoostiis ah, muddadii uu socday hawlgalka. Ciidamada waxay isku diyaarinayaan hawlgalada kale ee Gaza.” Ayaa lagu yiri bayaanka.

Dadka ka faallooda arrimaha ciidamada ayaa sheegaya in Ciidamada Israel aysan isaga bixi lahayn waqooyiga Marinka Gaza, haddii aysan iska caabin culus kala kulmi lahayn kooxaha wax iska caabinta. Khubarada ayaa sheegay in iska caabinta aan caadiga ahayn ay Taliska Militariga Israel ku hoggaamisay in ciidamada ay ka soo saaraan halkaasi, maadaama ay muuqatay in looga gacan sarreyo.

Jabalia waxay ahayd xudunta dagaalada muddooyinkii ugu dambeysay ka socday guud ahaanba Marinka Gaza.

Jabalia ayaa la sheegaya in ay cadaab ku noqotay Ciidamada Israel, muddadii ay gulufka militari ka wadeen, iyadoona looga dilay askar badan, kuwo kalena looga dhaawacay, halka gaadiid fara-badana looga gubay.

Habeenkii Sabtida, Xamaas ayaa shaacisay in xoogageeda ay maxaabiis ahaan u qabsadeen askar ka tirsan Ciidamada Israel, ka dib dabin ay sheegeen inay ugu dhigeen mid ka mid ah godadka dhulka hoostiisa ee ku yaala deegaanka Jabalia, waana markii ugu horreysay oo Garabka Militariga Xamaas ee Al Qassam uu sheegto inay gacanta ku dhigeen askar ka tirsan Ciidamada Israel, muddada uu socdo dagaalka Gaza.

Afhayeenka Garabka Militariga Xamaas ee Al Qassam, Abu Ubaida ayaa 17-kii bishan sheegay in Israel ay Jabalia kala kulantay wax aysan fileynin.

Kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa hadda u haray waqooyiga Marinka Gaza, iyadoo dadkii horey guryahooda looga barakaciyay ay bilaabeen inay dib ugu laabtaan.

Ciidamada Israel ayaa burbur weyn uga tagey deegaanada dhaca waqooyiga Marinka Gaza, waxayse dadka deegaanku guul weyn u arkaan, marba haddii laga kiciyay colkii soo hujuumay.

Ciidamada Israel ee 7-dii bishan hawlgalka ka bilaabay bariga deegaanka Rafah ee koonfurta Marinka Gaza ayaa weli ku sugan dhulkaasi, waxaana ka soconaya dagaalo culus.

Diyaaradaha dagaalka Israel ayaa weli duqaymo ka wado gebi ahaanba deegaanada Marinka Gaza.