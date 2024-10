Dagaalkii sanad ka hor ka bilowday Gaza oo qarka u saaran inuu isu bedelo dagaal goboleed

Iran waxay sheegtay in weerarada gantaal ay kaga jawaabeysay dilkii ay Israel Hoggaamiyihii Ururka Xamaas, Ismail Haniyeh ugu gaysatay Magaalada Tehran, haddana aysan dooneyn dagaal ay la gasho Israel, waxayse sheegtay in weerar kasta oo haatan kaga yimaada Israel ay ka bixin doonto jawaab ka xoogan, middii hore.

Ururada hubeysan ee dalka Ciraaq ayaa xitaa isku dayaya in ay kordhiyaan duqaymaha ay ku hayaan koonfurta Israel. Kooxaha wax iska caabinta ee ay Iran kaabto waxay ka soo horjeedaan duulaanka Israel ee Gaza iyo Lubnaan, waxaana jirta baqdin ay hadda badani ka qabaan in dagaalka ay ku soo biirto Iran, iyadoo indhaha lagu hayo jawaabta ay Israel ka bixin karto weerarkii Iran ay 1-dii bishan ku qaadday gudaha Israel.

Tani waxay natiijadeeda noqotay in Ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan uu kordhiyo gantaalada maalinlaha ah ee ay ku weerarayeen deegaanada waqooyiga Israel iyo in Xoogaga Xuuthiyiinta Yemen ay ka gudbaan weeraradii ay ku hayeen maraakiibta ganacsiga caalamiga ah ee ku sii jeeda Dekedaha Israel, isla-markaana ay bilaabaan inay si toos ah gantaalo ugu weeraraan dhulka Israel.