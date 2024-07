Dalalka gobolka oo cambaareeyay xasuuqii ugu dambeeyay ee ka dhacay Gaza

Safiirka Falastiiniyiinta ee UK, Danjire Husam Zomlot ayaa weerarka Al-Mawasi ku sheegay waxa ay bishii May ka digtay Maxkamadda Cadaaladda Caalamiga ah ee ICJ ee ahaa in Israel ay ilaaliso dadka rayidka ah, isla-markaana uu ka hor imanayo qaraarkii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey uu meelmariyay bishii June, kuna baaqayay in la soo afjaro colaadda Marinka Gaza.

“Ma aqoonsana wax kasta oo bani’aadantinimo iyo khad cas ah oo ku wajahan dadka aan is difaaci karin ee degan Marinka Gaza, laakiin waa inay ogaadaan in waddadan ay ku adkeysanayaan aysan ka dheefi doonin wax aan ahayn neceyb ballaaran oo caalami ah.” Ayuu yiri Nasser Kanaani.

Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Jordan, Dr. Sufyan Al-Qudah ayaa carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in Beesha Caalamka ay qaaddo tallaabooyin degdeg ah, oo lagu ilaalinayo badqabka shacabka Falastiiniyiinta, goobaha caafimaadka iyo hay’adaha gargaarka, si ay awood ugu yeeshaan in ay wax ka qabtaan masiibada bani’aadantinimo ee ka jirta Marinka Gaza.

Wasaaradda ayaa sheegtay in xadgudubyada joogtada ah ee ka dhanka ah dadka reer Gaza ay wiiqayaan dadaalada caalamiga ah ee lagu riixayo heshiiska xabad joojinta iyo maxaabiis is dhaafsiga ee Israel iyo Xamaas.