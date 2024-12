Dalalka reer galbeed oo war ka soo saaray dagaalka Suuriya

Dowladahan oo sheegay inay si dhow ula socdaan is bedelada ka socda dalkaasi ayaa soo jeediyay in la bilaabo hannaan siyaasadeed oo lagu kalsoonaan karo, si loo soo afjaro dagaalka sokeeye ee Suuriya.

Bayaanka ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in xal siyaasadeed lagu dhameeyo colaadda Suuriya, kaas oo ay hormuud ka tahay Xukuumadda Dimishiq, lana waafajiyo qaraarka tirsigiisu yahay 2254 ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey.